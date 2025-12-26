Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Сергея Рябкова, которые цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Что сказал Рябков о приближении к "окончанию войны" в Украине?

Сергей Рябков заявил, что он считает, что 25 декабря 2025 года "останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению" об окончании войны в Украине.

Но от нашей работы, от политической воли той стороны (Украины – 24 Канал) зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность,

– сказал замглавы МИД России.

Он также заявил, что мирный план Украины из 20 пунктов "радикально отличается" от того, что обсуждали Россия и США.

В то же время российский чиновник цинично обвинил Украину и Европейский Союз в том, что они "не хотят договариваться" и "удвоили усилия", чтобы сорвать договоренность.

"Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать (договоренность об окончании войны – 24 Канал)", – отметил Рябков.

Кстати, политолог Вадим Денисенко предположил в эфире 24 Канала, что Владимира Путина могут заставить к переговорам страх и снятие санкций. По словам эксперта, весной 2026 года ситуация может измениться из-за запланированного визита Трампа в Китай в апреле, что потенциально может повлиять на готовность Путина к переговорам.

Что еще говорили в России относительно переговоров и мирного плана?