Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Рябкова, які цитує російське пропагандистське агентство "РІА Новини".

Що сказав Рябков про наближення до "закінчення війни" в Україні?

Сергій Рябков заявив, що він вважає, що 25 грудня 2025 року "залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до рішення" про закінчення війни в Україні.

Але від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони (України – 24 Канал) залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість,

– сказав заступник голови МЗС Росії.

Він також заявив, що мирний план України з 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що обговорювали Росія та США.

Водночас російський посадовець цинічно звинуватив Україну та Європейський Союз у тому, що вони "не хочуть домовлятися" і "подвоїли зусилля", щоб зірвати домовленість.

"Київ та ті його спонсори, зокрема у Євросоюзі, які не націлені на домовленість, подвоїли зусилля для того, щоб її торпедувати (домовленість про закінчення війни – 24 Канал)", – зазначив Рябков.

До речі, політолог Вадим Денисенко припустив в етері 24 Каналу, що Володимира Путіна можуть змусити до переговорів страх та зняття санкцій. За словами експерта, навесні 2026 року ситуація може змінитися через запланований візит Трампа до Китаю у квітні, що потенційно може вплинути на готовність Путіна до переговорів.

