Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.

Що сказав Зеленський про готовність Росії йти на мирні переговори?

Володимир Зеленський зазначив, що не думає про те, чи погодиться Росія на мирний план України та США.

Чому? Тому що Росія постійно шукає причини, щоб не погоджуватись. Відповідь дуже проста,

– наголосив президент.

Він також підкреслив, що якщо Україна показує свою позицію, то вона конструктивна. А Росія не погоджується – значить тиску з боку партнерів недостатньо.

"І це також я хочу обговорити з президентом Сполучених Штатів", – резюмував Зеленський.

До речі, політолог Максим Джигун припустив в етері 24 Каналу, що США можуть вплинути на Росію та змусити її припинити війну в Україні. Це станеться, на думку експерта, якщо Росію визнають країною-спонсором тероризму, що ускладнить торгівлю з нею для інших держав.

Що говорять у Кремлі про новий варіант мирного плану?