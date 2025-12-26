Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Читайте також Усе впирається в один пункт: що дуже не сподобається Росії та які пастки містить мирний план

Яка позиція Росії щодо референдуму?

Головним каменем спотикання в мирних переговорах є вимога Росії взяти під контроль весь Донбас.

США запропонували, щоб райони, з яких будуть виведені українські війська, стали демілітаризованою "вільною економічною зоною".

У відповідь на ці пропозиції Володимир Зеленський наполягав на аналогічному виведенні російських військ та заявив, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі. За словами журналістів, американська сторона підтримує ідею припинення вогню для реалізації домовленостей, однак організація цього процесу буде складною.

За словами високопоставленого американського чиновника, росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню до остаточного укладення угоди, погодилися, що для проведення такого референдуму потрібне перемир'я,

– йдеться в матеріалі.

Водночас, як зазначив посадовець, Україна наполягає на 60-денному перемир’ї, тоді як Росія може вимагати коротшого терміну.

Незабаром може відбутися зустріч Зеленського і Трампа