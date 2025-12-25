Після аналізу документів росіяни продовжать переговори з американською делегацією. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяви Пєскова для росЗМІ.
Що заявили в Кремлі після переговорів у Маямі?
За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, документ передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв після зустрічі з представниками США в Маямі.
Наразі план перебуває на етапі аналізу і після цього перемовини продовжаться.
Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв… І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями,
– зазначив Пєсков.
Він зазначив, що "всі ключові аспекти позиції Росії добре відомі" американській стороні та додав, що наразі не планується розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
Водночас прессекретар Кремля відмовився коментувати повідомлення пропагандистських ЗМІ про мирний план Києва, який складається з 20 пунктів.
Що відомо про головні пункти мирного плану?
Володимир Зеленський повідомив про документ з 20 пунктів, який він назвав "базовим планом для завершення війни". Наразі Київ очікує реакції Росії на запропоновані позиції.
Документ передбачає, що США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії за зразком статті 5. У разі нового вторгнення Росії передбачено координаційну військову відповідь та відновлення глобальних санкцій.
Володимир Зеленський заявив, що для набрання чинності мирної угоди Росія має вивести свої війська із регіонів України. Зокрема, це стосується Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.