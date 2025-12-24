Таку інформацію у середу, 24 грудня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".
Що заявили у Росії про переговори?
За словами російського високопосадовця, спецпосланець Росії Кирило Дмитрієв, як і планувалося, уже доповів диктатору Володимиру Путіну про результати переговорів з американськими представниками у Маямі.
Зараз ми маємо на основі тієї інформації, яка була надана главі держави, сформулювати свою подальшу позицію і продовжити наші контакти найближчим часом по тих каналах, які зараз працюють,
– заявив Дмитро Пєсков.
Він додав, що "всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі" американській стороні, а також зазначив, що розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним поки не передбачається.
Водночас речник Кремля відмовився коментував пропагандистам повідомлення про мирний план Києва, який складається із 20 пунктів.
Про який мирний план ідеться?
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про 20-пунктний документ та назвав його "базовим документом про закінчення війни". Станом на зараз Київ очікує реакції на обговорювані позиції від російської сторони.
Цей план передбачає, що США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії за аналогією 5 статті. У разі нового вторгнення Росії буде передбачено скоординовану військову відповідь та відновлення глобальних санкцій.
Bloomberg пізніше повідомило, що Росія планує внести туди суттєві зміни, зокрема щодо обмежень, і що загалом мирну пропозицію, напрацьовану американцями та українцями, Москва розглядає лише як "чернетку".