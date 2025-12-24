Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яку відповідь може отримати Росія?

Мирний план передбачає, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Також, якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Москви.

Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу,

– пояснив Зеленський.

Один із підпунктів передбачає, що США отримають компенсацію за гарантії безпеки. Однак президент зазначив, що Україна продовжує обговорення цього аспекту і наразі він викреслений.

20 пунктів мирного плану: про що йдеться?