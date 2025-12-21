Генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула пояснив 24 Каналу, що угода повинна містити чіткі механізми військової відплати за порушення перемир'я, адже Росія поважає лише силу.

Чи стане контроль над небом головною гарантією безпеки України?

Поєднання захисту в небі та на землі – основа стійкого миру для України.

"Американські чиновники вважають це критично важливим, тоді як Росія проти розміщення європейських військ в Україні", – наголосив Дептула.

На землі є "три стовпи", які можуть стати основою гарантії безпеки в небі. По-перше, протиповітряна оборона. По-друге, сучасні та достатні повітряні сили України. І по-третє, це видима та активна підтримка союзницької авіації.

Разом це створює багаторівневу систему, яка змусить Росію двічі подумати перед порушенням угоди. Важливо пам'ятати слова Конрада Аденауера: "Ніколи не довіряйте Росії". Це не емоції, а історичний стратегічний підхід, що ґрунтується на багаторічному досвіді взаємодії з Москвою,

– пояснив Дептула.

Які "червоні лінії" можуть реально стримати Москву?

Союзники, які гарантуватимуть безпеку України, обов'язково мають включати США. Американські літаки виконуватимуть не лише розвідувальні та патрульні місії, а й бойові вильоти, щоб захистити Україну від будь-якого порушення угоди з боку Росії.

Європейські союзники технічно можуть провести таку місію самостійно, але участь США значно посилить угоду.

Суть у тому, щоб мати гарантії, яких Росія дотримуватиметься. Москва поважатиме їх, якщо знатиме, що американські літаки також є частиною цих гарантій безпеки,

– підкреслив Дептула.

Угода обов'язково має включати конкретні варіанти військової відплати за порушення режиму припинення вогню.

"Росія повинна чітко розуміти "червоні лінії" та наслідки їх перетину", – зазначив Дептула.

