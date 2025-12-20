Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула, додавши, що росіяни не закінчують війну, а лише призупиняють її. Коли Москва готова завдати нового удару – бойові дії відновлюються.
До теми Прогрес значний, а момент – вирішальний: Сибіга розповів про 2 робочі групи в мирних перемовинах
Росія порушила уже 20 угод
Україна неодноразово намагалась піти на компроміс. Варто згадати, що з 2024 року офіційний Київ взяв участь у понад 200 мирних перемовинах, де узгодив 20 режимів припинення вогню. Росія порушила кожен з них.
Ба більше, країна-агресорка порушила Будапештський меморандум і низку інших міжнародних угод. Тому будь-які домовленості будуть дієвими лише тоді, якщо унеможливлюють нову російську агресію. В іншому випадку угода лише відтермінує в часі новий напад.
Які є ключові пункти мирної угоди?
Каменем спотикання під час переговорів є територіальні питання. Це комплексна проблема. Україна не погоджується виходити з Донбасу, адже в такому випадку він одразу опиниться під окупацією Росії. Також ми не готові відмовитися від членства в НАТО. Це не символічне питання, а питання безпеки.
Тому якщо Україні нададуть гарантії безпеки, які еквіваленті 5 статті НАТО, – це реалістична ідея, яку варто розглянути. Єдине, чого Україна не прийме – це план, який послаблює її оборону та змушує виводити війська, тоді як Росія залишається озброєною та не покараною,
– підкреслив Девід Дептула.
Українці вже знають, що означає життя під окупацією. Мовиться про тортури, репресії, заборону мови, релігії. Гарантії безпеки мають унеможливлювати появу всього цього у майбутньому, а не лише фіксувати такі обіцянки на папері.
Щодо Донбасу, то демілітаризована зона ніколи не стане зоною миру. Вона залишиться територією для російських маніпуляцій та постійної нестабільності. А згодом може стати плацдармом для нової агресії.
Щоразу коли Росії йшли на поступки, це призводило до ескалації конфлікту. Зрозуміло, що Москва не задовольниться нейтралітетом, а прагне впливу. Демілітаризована зона на території України лише стане таким важелем для Путіна.
Що кажуть у Росії про мирні переговори?
Володимир Путін вкотре зняв з себе відповідальність за війну. Російський диктатор наголосив, що Росія нібито не винна в тому, що призвела до загибелі тисяч людей. Путін цинічно звинуватив у розпалюванні війни Україну та Захід.
Український президент наголосив, що Росія подала чіткі заяви про бажання воювати у 2026 році. Риторикою про прагнення миру та дипломатії Кремль лише прикриває істинні наміри. Путін хоче легітимізувати окуповані території.
Речник Путіна заявив, що Росія нібито відкрита до миру, але "каменем спотикання є НАТО". У Кремлі наполягають на тому, щоб Україна відмовилася від членства в Альянсі. До того ж цинічно додали, що "не хочуть хитрощів" у переговорному процесі.