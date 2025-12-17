Про це президент України заявив під час вечірнього звернення, пише 24 Канал.

Дивіться також Гарний пас, – політична оглядачка пояснила хід Зеленського з "підготовкою до виборів"

Чому Росія насправді не погодиться на мир?

Під час свого звернення 17 грудня, Зеленський повідомив, що сьогодні Москва дала чергові сигнали, що "наступний рік вони готують роком війни".

Він підкреслив, що партнери, зокрема США, повинні бачити не лише ці сигнали, але й реагувати на реальні наміри Росії.

Зеленський наголосив, що нинішня риторика Росії про нібито прагнення до дипломатії прикриває її справжні наміри – знищення України, її населення та легітимізація захоплених українських територій. Лідер України додав, що такі настрої Кремля регулярно будуть підривати дипломатію у різні способи – від дипломатичних формулювань до тиску у тому чи іншому пункті мирної угоди. Такі дії Путіна можуть загрожувати не лише Україні, але й іншим країнам у Європі, які Росія може колись назвати своїми начебто "історичними землями".

Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був,

– додав Зеленський.

Президент підкреслив необхідність комплексного захисту України, мовиться зокрема про безпекові, фінансові та політичні рішення. Також Зеленський виділив питання ефективного використання заморожених російських активів.

Лідер України закликав партнерів мати сміливість визнати правду та діяти відповідно.

У Брюсселі відбудеться саміт: що відомо?