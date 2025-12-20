Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

Чому в України дві різні робочі групи для мирних переговорів?

Як пояснив міністр, одна група працює щодо безпекових гарантій спільно з американською стороною, інша – щодо майбутньої економічної взаємодії. Важливо, що у "безпековій" групі працюють українські військові – вони узгоджують військову компоненту майбутніх гарантій.

За словами Сибіги, Україна максимально активізувала дипломатію, щоб наблизити справедливий мир. А тому можна говорити, що зараз вирішальний момент.

"Порівняно з попередніми раундами переговорів 20-пунктний документ суттєво доопрацьований, зокрема завдяки особистій участі Володимира Зеленського. Найчутливіші питання ще мають вирішуватися на рівні лідерів, але прогрес – значний", – цитують його журналісти.

Київ наполягає, що гарантії безпеки для України мають бути юридично зобов'язуючими, їх має ратифікувати Конгрес США. Також гарантії за своєю силою мають відповідати статті 5 НАТО, передбачати реальну військову присутність європейських країн, членство України в ЄС та сильну армію.

Зверніть увагу! Якщо угоди ратифікують у Конгресі, то президент США більше не зможе відмовитися виконувати зобов'язання. Особливо якщо американці оберуть когось іншого. Лазівка "це війна попередньої адміністрації" закриється.

Що зараз відбувається у США?