Почему у Украины две разные рабочие группы для мирных переговоров?
Как пояснил министр, одна группа работает по гарантиям безопасности совместно с американской стороной, другая – по будущему экономическому взаимодействию. Важно, что в "безопасностной" группе работают украинские военные – они согласовывают военную компоненту будущих гарантий.
По словам Сибиги, Украина максимально активизировала дипломатию, чтобы приблизить справедливый мир. А потому можно говорить, что сейчас решающий момент.
"По сравнению с предыдущими раундами переговоров 20-пунктный документ существенно доработан, в частности благодаря личному участию Владимира Зеленского. Чувствительные вопросы еще должны решаться на уровне лидеров, но прогресс – значительный", – цитируют его журналисты.
Киев настаивает, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими, их должен ратифицировать Конгресс США. Также гарантии по своей силе должны соответствовать статье 5 НАТО, предусматривать реальное военное присутствие европейских стран, членство Украины в ЕС и сильную армию.
Обратите внимание! Если соглашения ратифицируют в Конгрессе, то президент США больше не сможет отказаться выполнять обязательства. Особенно если американцы выберут кого-то другого. Лазейка "это война предыдущей администрации" закроется.
Что сейчас происходит в США?
Вечером 20 декабря (по Киеву) Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Его встреча с украинскими переговорщиками исключена, уверяют Reuters.
Украинцы уже поговорили с американцами. Владимир Зеленский сказал, что Рустем Умеров расскажет ему о результатах переговоров, а также о контактах США и России. Тогда решат, как двигаться дальше.