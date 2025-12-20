Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".

Смотрите также Хочет, но не может, – Зеленский иронично отреагировал на "желание" России прекратить войну

Почему у Украины две разные рабочие группы для мирных переговоров?

Как пояснил министр, одна группа работает по гарантиям безопасности совместно с американской стороной, другая – по будущему экономическому взаимодействию. Важно, что в "безопасностной" группе работают украинские военные – они согласовывают военную компоненту будущих гарантий.

По словам Сибиги, Украина максимально активизировала дипломатию, чтобы приблизить справедливый мир. А потому можно говорить, что сейчас решающий момент.

"По сравнению с предыдущими раундами переговоров 20-пунктный документ существенно доработан, в частности благодаря личному участию Владимира Зеленского. Чувствительные вопросы еще должны решаться на уровне лидеров, но прогресс – значительный", – цитируют его журналисты.

Киев настаивает, что гарантии безопасности для Украины должны быть юридически обязывающими, их должен ратифицировать Конгресс США. Также гарантии по своей силе должны соответствовать статье 5 НАТО, предусматривать реальное военное присутствие европейских стран, членство Украины в ЕС и сильную армию.

Обратите внимание! Если соглашения ратифицируют в Конгрессе, то президент США больше не сможет отказаться выполнять обязательства. Особенно если американцы выберут кого-то другого. Лазейка "это война предыдущей администрации" закроется.

Что сейчас происходит в США?