Поэтому пока Владимир Путин не испытывает такого давления, какое должно быть. Об этом украинский президент рассказал в субботу, 20 декабря, во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что говорит Зеленский о мирном процессе?
Украинский президент считает, что темп встреч с США – "это интенсивность демонстрации того, что мы рассчитываем на окончание войны". В частности, продолжается работа над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности, восстановлением страны после войны.
В то же время Россия, по мнению Зеленского, не демонстрирует желания и готовности к мирному урегулированию.
Хотя наши коллеги из США говорят, что Россия хочет окончания войны. Хочет... Ну, знаете, как бывает, – хочет, но не может. Поэтому мы пока не видим,
– заметил лидер.
Однако он верит в то, что благодаря настойчивости американских партнеров войну все же удастся остановить. Кроме того, Зеленский отметил важность встреч в различных форматах, как это было в Женеве, Майами и Берлине.
Как продолжаются мирные переговоры?
Напомним, США якобы предлагают провести трехсторонние переговоры, на которые Украина согласна, если это разблокирует обмен пленными или возможность такой же встречи на уровне лидеров.
Встречи украинской делегации в США продолжили 19 и 20 декабря.
Вечером 20 декабря на переговоры в Майами также прибыл путинский посланник Кирилл Дмитриев. Ранее в AP писали о такой возможности.