В частности, над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и восстановлением страны после окончания войны. Детали рассказал Владимир Зеленский в субботу, 20 декабря, передает 24 Канал.

Есть ли прогресс в переговорах с США?

По словам Зеленского, пока он не видит со стороны России демонстрации желания и готовности закончить войну. Однако в США утверждают обратное.

Ну, знаете, как бывает, – хочет, но не может (Россия завершить войну – 24 Канал)... Но, думаю, благодаря настойчивости наших американских партнеров остановить российскую войну удастся,

– подчеркнул президент.

Он вспомнил о нескольких встречах в Женеве, Майами, Берлине. "Я рад, что был такой формат, потому что гарантии безопасности нам нужны от США и европейских коллег", – добавил Зеленский. В частности, от "коалиции желающих", а это также другие государства, например Канада и Япония.

Встречи в США продолжили 19 и 20 декабря. "На столе" уже существует 20-пунктный план, а реакцию страны-агрессора ожидают.

Что предлагают американцы?

Секретарь СНБО Рустем Умеров также сообщил президенту, что американцы сейчас предлагают трехстороннюю встречу в составе США, Украины и России.

Не уверен, что может быть что-то новое. У нас были встречи в Турции в таком формате. И хотя был там результат, например обмены, я считаю, что это немного..

– отметил Зеленский.

Несмотря на это, если вероятная встреча разблокирует обмен или приведет к трехсторонней встрече на уровне лидеров, Украина поддержит предложение.

Как прошла последняя встреча в Майами?