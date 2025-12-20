В частности, над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и восстановлением страны после окончания войны. Детали рассказал Владимир Зеленский в субботу, 20 декабря, передает 24 Канал.
Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год
Есть ли прогресс в переговорах с США?
По словам Зеленского, пока он не видит со стороны России демонстрации желания и готовности закончить войну. Однако в США утверждают обратное.
Ну, знаете, как бывает, – хочет, но не может (Россия завершить войну – 24 Канал)... Но, думаю, благодаря настойчивости наших американских партнеров остановить российскую войну удастся,
– подчеркнул президент.
Он вспомнил о нескольких встречах в Женеве, Майами, Берлине. "Я рад, что был такой формат, потому что гарантии безопасности нам нужны от США и европейских коллег", – добавил Зеленский. В частности, от "коалиции желающих", а это также другие государства, например Канада и Япония.
Встречи в США продолжили 19 и 20 декабря. "На столе" уже существует 20-пунктный план, а реакцию страны-агрессора ожидают.
Что предлагают американцы?
Секретарь СНБО Рустем Умеров также сообщил президенту, что американцы сейчас предлагают трехстороннюю встречу в составе США, Украины и России.
Не уверен, что может быть что-то новое. У нас были встречи в Турции в таком формате. И хотя был там результат, например обмены, я считаю, что это немного..
– отметил Зеленский.
Несмотря на это, если вероятная встреча разблокирует обмен или приведет к трехсторонней встрече на уровне лидеров, Украина поддержит предложение.
Как прошла последняя встреча в Майами?
Напомним, 19 декабря Умеров рассказал, что перед консультациями с США украинская делегация встретилась с европейскими коллегами. Те присоединились к процессу в Майами по приглашению американской стороны.
"Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", – резюмировал Умеров.
К слову, в AP писали, что уже 20 декабря Владими Путин может отправить в Майами Кирилла Дмитриева.