Про це він сказав на своїй "прямій лінії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистів РИА Новости.
Дивіться також "Чого стояти на порозі – заходь у дім": Путіна зачепив візит Зеленського до Куп'янська
Що Путін думає про вбивства українців?
Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, оскільки "не Москва починала цю війну".
Він знову поскаржився, що Росію обманули і змусили застосувати силу проти України, але першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".
Путін переконаний, що Трамп щиро бажає закінчити війну в Україні. Він заявив, що Росія погодилася на компроміс, запропонований США, а тепер на нього повинна погодитися Україна.
Путін не бачить бажання України закінчувати війну
Путін заявив, що Україна відмовляється від мирного завершення війни, хоча визнав, що Київ подає сигнали бажання вести діалог.
Під час "прямої лінії" Путін також висловив думку, що російські війська мають стратегічну ініціативу на фронті.