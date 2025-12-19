Про це він сказав на своїй "прямій лінії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистів РИА Новости.

Що Путін думає про вбивства українців?

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія не вважає себе винною у смертях українців, оскільки "не Москва починала цю війну".

Він знову поскаржився, що Росію обманули і змусили застосувати силу проти України, але першим війну почав "київський режим за підтримки західних сил".

Путін переконаний, що Трамп щиро бажає закінчити війну в Україні. Він заявив, що Росія погодилася на компроміс, запропонований США, а тепер на нього повинна погодитися Україна.

Путін не бачить бажання України закінчувати війну