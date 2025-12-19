У своєму коментарі він знову звернувся до "історичного відступу", згадуючи свою інтерпретацію подій 2014 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РИА Новости і BBC.

Як Путін прокоментував переговори з Україною?

У Росії розпочалася "пряма лінія з Владіміром Путіним", де диктатор відповідає на питання придворних журналістів щодо підсумків року. Першим же питанням стали переговори з Україною.

Путін заявив, що "Україна по суті відмовляється" від завершення війни мирними засобами.

Поки ми справді не бачимо такої готовності,

– відповів Путін.

Водночас від заявив, що Росія готова до такого мирного сценарію.

Потім він звернувся до свого бачення подій 2014 року. Втім, кремліський очільник не зміг заперечити, що Київ подає зрозумулі сигнали бажання вести діалог.

Поділився диктор і своїм баченням подій на фронті. Він переконаний, що російські війська зараз мають стратегічну ініціативу, ба більше, за словами Путіна, Куп'янськ перебуває під контролем ЗС РФ, а 3,5 тисячі віськових ЗСУ потрапили там в оточення.

Зверніть увагу! Куп'янськ став яскравим прикладом російської брехні. Місто перебуває під майже повним контролем України, сотні російських військових, які проникли туди – заблоковані. ЗСУ відкинули російські війська з північних підступів до міста. Візит особисто президента України Володимира Зеленського у Куп'янськ поклав крапку на російських пропагандистських заявах.

