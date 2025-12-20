Про це стало відомо з пресконференції лідера України та прем'єр-міністра Португалії Луїса Монтенегро 20 грудня, передає 24 Канал.
Якою має бути угода та чи є вона?
Володимир Зеленський наголосив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну, адже країна вже заплатила надто багато. За його словами, мир має бути справедливим та міцним для України.
"Дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки. Щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знов прийти до нас з агресією", – додав президент. Водночас Зеленський зазначив, що наразі мирної угоди немає.
Її може не бути. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, а підписана лідерами. Коли війна зупинена,
– наголосив лідер України.
Окремо Зеленський згадав Будапештський меморандум, оскільки, мовляв, він не забезпечив захист України. Він наголосив, що нова угода має передбачати конкретну реакцію з боку США та Європи, у разі нової агресії. Зокрема, йдеться про санкції проти Росії.
Мирний план: останні заяви
Також президент Зеленський повідомив, що США запропонували новий формат прямих перемовин за участі України та Росії, а також, імовірно, Європи. Для українського лідера присутність Європи у такому форматі є принципово важливою.
20 грудня в Маямі заплановані переговори між делегаціями США та Росії щодо мирного плану. За даними Reuters, до зустрічі може долучитись держсекретар США Рубіо.
Президент Зеленський прокоментував ініціативи партнерів щодо гарантій безпеки. За його словами, Україна переважно задоволена ними.