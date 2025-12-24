Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану

Коли може закінчитися мобілізація?

Володимир Зеленський пояснив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.

А, може, робити частково і частково демобілізувати людей,

– додав президент.

Водночас, за його словами, найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції, адже це може бути небезпечним для країни.

Зеленський також допустив, що воєнний стан може залишатися кілька місяців після підписання угоди, а президентські вибори відбудуться за умов безпеки. Натомість парламентські та місцеві вибори варто обговорювати вже після скасування воєнного стану.

Про що ще йдеться в "мирному плані"?