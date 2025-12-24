Про це заявив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Що передбачає пункт про території?

Президент України повідомив, що 14 пункт мирної угоди США передбачає, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на момент укладання угоди визначатиметься фактичною лінією зіткнення. Мовиться про підтвердження принципу "стоїмо там, де стоїмо", без юридичного визнання зміни кордонів.

Водночас другим підпунктом передбачено створення робочої групи, яка має визначити параметри переміщення сил для припинення бойових дій. Також група має напрацювати умови можливих майбутніх спеціальних економічних зон. За словами Зеленського, цей механізм розглядається як компромісний варіант, який дозволить уникнути прямого виходу українських військ із Донецької області.

Росія наполягає на повному виході ЗСУ з регіону, тоді як США шукають альтернативні варіанти, зокрема демілітаризовану зону або вільну економічну зону. Водночас Україна наполягає, що створення таких зон може бути лише потенційним правом суверенної держави, а не зобов'язанням.

Ми кажемо: якщо будуть всі області і якщо ми "стоїмо там, де стоїмо", то ми домовимося. Тому тут і написано "потенційні зони". Але якщо ми не домовимося "стоїмо там, де стоїмо", є два варіанти. Або буде продовження війни. Або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами,

– зазначив президент України.

У яких питаннях Україна не дійшла згоди зі США?

За словами Зеленського, наразі існує лише попередній варіант документа. Спочатку США обговорювали з Росією та Україною версію мирної угоди із 28 пунктів, однак у процесі перемовин документ неодноразово змінювався – розглядались варіанти з 21 та 19 пунктів. Втім, у підсумку сторони погодили 20-пунктний план.

Усі формулювання в документі узгоджені між американською та українською сторонами у такому вигляді, у якому їх планують представити Росії. Водночас остаточне рішення щодо цього ще має бути погоджене із Вашингтоном, оскільки США мають власне бачення окремих положень.

Наразі, за словами Зеленського, між Українською та Американською сторонами досі не досягнуто згоди у питаннях щодо територій Донеччини та статусу Запорізької АЕС. Втім із більшістю інших позицій сторони суттєво зблизились, а основні пункти документа вже узгоджені.

Що відомо про перебіг перемовин у США?