Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Когда может окончиться мобилизация?

Владимир Зеленский объяснил, что при заключении соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.

А может, делать частично и частично демобилизовать людей,

– добавил президент.

В то же время, по его словам, самое главное – это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасно для страны.

Зеленский также допустил, что военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения, а президентские выборы состоятся в условиях безопасности. Тем временем парламентские и местные выборы следует обсуждать уже после отмены военного положения.

О чем еще идет речь в "мирном плане"?