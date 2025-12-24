Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Когда может окончиться мобилизация?
Владимир Зеленский объяснил, что при заключении соглашения мобилизацию в Украине можно трансформировать или вообще не проводить.
А может, делать частично и частично демобилизовать людей,
– добавил президент.
В то же время, по его словам, самое главное – это не потерять войско и не потерять позиции, ведь это может быть опасно для страны.
Зеленский также допустил, что военное положение может оставаться несколько месяцев после подписания соглашения, а президентские выборы состоятся в условиях безопасности. Тем временем парламентские и местные выборы следует обсуждать уже после отмены военного положения.
О чем еще идет речь в "мирном плане"?
Документ предусматривает, что США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если Россия вторгнется в Украину – будет военный ответ и возобновление санкций. Россия также закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах.
Согласно проекту, Украина станет членом ЕС в определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Сейчас наиболее сложным остается 14 пункт мирного соглашения: он предусматривает, что в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на момент заключения соглашения будет определяться фактической линией столкновения. В то же время, вторым подпунктом предусмотрено создание рабочей группы, которая должна определить параметры перемещения сил для прекращения боевых действий.