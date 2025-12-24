Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Читайте також Розвідка України отримала більше деталей про "Орешник" в Білорусі, – Зеленський

Що відомо про ймовірну розмову між США та Путіним?

Президент розповів, що днями відбулася зустріч з українською делегацією, до якої входили міністр оборони Рустем Умєров та генерал Андрій Гнатов.

Після цього американська сторона також провела переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим, під час яких, за словами Зеленського, все детально пояснили, продемонстрували та передали.

Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – 24 Канал),

– додав він.

Президент додав, що українська сторона очікує отримати всю інформацію ввечері середи.

На якому етапі мирні переговори?