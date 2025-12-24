Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.
Читайте також Розвідка України отримала більше деталей про "Орешник" в Білорусі, – Зеленський
Що відомо про ймовірну розмову між США та Путіним?
Президент розповів, що днями відбулася зустріч з українською делегацією, до якої входили міністр оборони Рустем Умєров та генерал Андрій Гнатов.
Після цього американська сторона також провела переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим, під час яких, за словами Зеленського, все детально пояснили, продемонстрували та передали.
Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – 24 Канал),
– додав він.
Президент додав, що українська сторона очікує отримати всю інформацію ввечері середи.
На якому етапі мирні переговори?
Президент Зеленський нещодавно повідомив про існування рамкового документа, розробленого спільно Україною, США, Європою та Росією.
Цей 20-пунктний план окреслює основні принципи припинення війни, зокрема повне виведення російських військ із Сумської та інших областей країни.
План стосується і найбільш дискусійних питань. У рамках мирної угоди, зокрема, Україна пропонує Сполученим Штатам спільний контроль над ЗАЕС на паритетних засадах – 50 на 50.
Втім, за інформацією Bloomberg, Росія має намір кардинально переробити цей мирний план, ініційований США та Україною, і розглядає його лише як попередній проєкт.
Серед ключових вимог Москви – надання гарантій нерозширення НАТО на схід, нейтральний статус України щодо вступу до ЄС, жорсткі обмеження на розмір Збройних сил України та повне скасування західних санкцій.