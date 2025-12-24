Відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Що відомо про ймовірну розмову між США та Путіним?

Президент розповів, що днями відбулася зустріч з українською делегацією, до якої входили міністр оборони Рустем Умєров та генерал Андрій Гнатов.

Після цього американська сторона також провела переговори з російським представником Кирилом Дмитрієвим, під час яких, за словами Зеленського, все детально пояснили, продемонстрували та передали.

Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – 24 Канал),
– додав він.

Президент додав, що українська сторона очікує отримати всю інформацію ввечері середи.

На якому етапі мирні переговори?

  • Президент Зеленський нещодавно повідомив про існування рамкового документа, розробленого спільно Україною, США, Європою та Росією.

  • Цей 20-пунктний план окреслює основні принципи припинення війни, зокрема повне виведення російських військ із Сумської та інших областей країни.

  • План стосується і найбільш дискусійних питань. У рамках мирної угоди, зокрема, Україна пропонує Сполученим Штатам спільний контроль над ЗАЕС на паритетних засадах – 50 на 50.

  • Втім, за інформацією Bloomberg, Росія має намір кардинально переробити цей мирний план, ініційований США та Україною, і розглядає його лише як попередній проєкт.

  • Серед ключових вимог Москви – надання гарантій нерозширення НАТО на схід, нейтральний статус України щодо вступу до ЄС, жорсткі обмеження на розмір Збройних сил України та повне скасування західних санкцій.