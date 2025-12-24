Деталі президенту України розповів керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Які деталі дізналась розвідка?

Як повідомив Зеленський, Служба зовнішньої розвідки України отримала нові дані щодо розміщення російських комплексів "Орешник" у Білорусі. Президент України доручив Іващенку готувати спільні варіанти відповідей разом із партнерами.

Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент,

– додав Зеленський.

Ще одним пунктом доповіді став стан російського воєнного виробництва та співпраця Росії зі структурами з інших країн. Зокрема, за словами Зеленського, розвідка зафіксувала посилення контактів росіян з суб'єктами в Китаї. Йдеться про тих, що можуть надавати дані космічної розвідки.

На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики,

– повідомив лідер України.

Такі дії, як додав Зеленський, розцінюють як фактор, що дозволяє Росії затягувати війну та "робити підходи до дипломатії менш серйозними". Питання планують порушити у переговорах із партнерами.

