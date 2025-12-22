Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олександра Лукашенка, які цитує білоруське державне агентство "Белта".

Що сказав Лукашенко про кількість "Орешників", яку може отримати Білорусь?

22 грудня після неформальної зустрічі глав держав-учасниць СНД журналіст поцікавився в Олександра Лукашенка, чи справді Білорусі передали близько десяти комплексів "Орешник", як це раніше нібито обговорювалося з главою Кремля Володимиром Путіним.

Десяток – це буде максимум,

– відповів Лукашенко.

У "Белта" нагадали, що рік тому Лукашенко, відповідаючи на питання про можливі постачання "Орешника", заявляв: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".

Згодом, у січні цього року, він зазначав, що слова про "10 комплексів" були жартом і що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив в етері 24 Каналу, що з військового погляду геть нерозумно перекидати пускову установку й ракету "Орешник" у Білорусь. Адже така передислокація просто подарунок для протиракетної системи НАТО та Європи.

Скільки "Орешників" уже розміщено у Білорусі?