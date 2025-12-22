Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олександра Лукашенка, які цитує білоруське державне агентство "Белта".
До теми Можуть примусити Лукашенка, – оглядач пояснив, які плани Кремль має на Білорусь
Що сказав Лукашенко про кількість "Орешників", яку може отримати Білорусь?
22 грудня після неформальної зустрічі глав держав-учасниць СНД журналіст поцікавився в Олександра Лукашенка, чи справді Білорусі передали близько десяти комплексів "Орешник", як це раніше нібито обговорювалося з главою Кремля Володимиром Путіним.
Десяток – це буде максимум,
– відповів Лукашенко.
У "Белта" нагадали, що рік тому Лукашенко, відповідаючи на питання про можливі постачання "Орешника", заявляв: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".
Згодом, у січні цього року, він зазначав, що слова про "10 комплексів" були жартом і що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".
До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив в етері 24 Каналу, що з військового погляду геть нерозумно перекидати пускову установку й ракету "Орешник" у Білорусь. Адже така передислокація просто подарунок для протиракетної системи НАТО та Європи.
Скільки "Орешників" уже розміщено у Білорусі?
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 грудня заявив, що у його країну прибув російський комплекс "Орешник" та став на бойове чергування. Диктатор також застеріг від "будь-якого агресивного руху" в бік білоруських кордонів.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна знає місце розміщення ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі. Цю інформацію вже передали партнерам.
У мережі також з'являлася інформація, що, мовляв, ракета з комплексу "Орешник" може долетіти до Києва за майже 2 хвилини. Експерти Defense Express пояснили, що мінімальна дальність ураження "Орешником" – 700 кілометрів, тож по Києву ця ракета з Білорусі влучити не може.