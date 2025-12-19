Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що російська армія в Білорусі може тиснути, зокрема, на Олександра Лукашенка. Є кілька варіантів, для кого саме вони можуть становити небезпеку.

Які плани Кремль має на Білорусь?

Військовий оглядач пояснив, що Білорусь справді може бути плацдармом для російського наступу на країни НАТО та Балтії. Цього року на території крани проводили військові навчання "Захід-2025". Крім того, були випадки проникнення білоруських мігрантів до Польщі, присутності ДРГ на кордонах Балтії, а також не варто забувати про заліт російських БпЛА з білоруської території в країни Європи.

З іншого боку, і Німеччині заявили про 2 корпуси російських військ. Однак 2 корпуси – це 35 тисяч, а не 360.

Але 2 корпусів в Білорусі Путіну буде достатньо, враховуючи, що більшість генералітету Білорусі проходили навчання в Росії. Вони можуть примусити Лукашенка чи білоруську армію до активних дій,

– наголосив він.

Тимочко додав, що водночас такі повідомлення з Німеччини можуть змусити Європу пришвидшити процес мілітаризації та підготовки свого суспільства до сприйняття загрози війни.

Цікаво! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан висловив думку про те, що для того, щоб у ЄС могли ефективно протидіяти загрозам з боку Росії, необхідно посилити внутрішній опір інформаційному потокові, зосередитись на фінансуванні балістики та розробляли план протидії під час будь-якої загрози з боку Росії.

Не лише війська: про яку ще потенційну загрозу відомо з Білорусі?