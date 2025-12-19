Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також "Орешник" нібито розгорнули у Білорусі: чому це загроза не лише для України

До яких українських міст зможе долетіти "Орешник"?

Defense Express наголосили, що росіяни прагнули налякати українців. І їм це вдалося, адже багато ЗМІ написали про те, що українці мають дуже мало часу в разі запуску цієї зброї.

Указувалось, що до Києва "Орешнику" нібито летіти всього 1 хвилину 41 секунду, Луцька – 1 хвилину 44 секунди, Львова – 2 хвилини 24 секунди, до Вільнюса – 1 хвилину 4 секунди, Варшави – 2 хвилини 23 секунди. І з боку Defense Express лише можемо зазначити, що це абсолютна маячня. Бо ці цифри отримані шляхом розділення відстані до міст на заявлену швидкість "Орешника" у 12 300 кілометрів на годину. Але без жодного розуміння, як насправді летить балістична ракета,

– мовиться в статті.



Одна з карт, які поширювали в ЗМІ / Інфографіка "Телеграф"

У Defense Express підкреслили: ділити дальність між точкою старту та падіння на максимальну швидкість – докорінна помилка. Адже максимальна швидкість ракети досягається лише на дуже короткий момент, після довгого розгону і після цього вона взагалі рухається за інерцією.

Це здається парадоксом, але Київ і більша частина України взагалі перебуває поза межами ураження "Орешника".

Довідка. Мінімальна дальність ураження "Орешником" – 700 кілометрів, максимальна – 5500.



Орієнтовний радіус дії "Орешника" / Defense Express

І по Києву "Орешник" з території Білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 кілометрів. Що, звісно, аж ніяк не скасовує те, що цей мобільний ґрунтовий ракетний комплекс у випадку ядерної війни складає значну загрозу для всієї Європи та інших країн,

– розповіли аналітики.

Окрім цього, Defense Express нагадали, що в Росії зараз тільки один "Орешник", оскільки один росіяни відстріляли, а ще один був успішно знищений під час операції українських спецслужб влітку 2023 року.

Де розміщено "Орешник"?