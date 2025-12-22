Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Лукашенко, которые цитирует белорусское государственное агентство "Белта".
Что сказал Лукашенко о количестве "Орешников", которое может получить Беларусь?
22 декабря после неформальной встречи глав государств-участников СНГ журналист поинтересовался у Александра Лукашенко, действительно ли Беларуси передали около десяти комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждалось с главой Кремля Владимиром Путиным.
Десяток – это будет максимум,
– ответил Лукашенко.
В "Белта" напомнили, что год назад Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных поставках "Орешника", заявлял: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".
Впоследствии, в январе этого года, он отмечал, что слова о "10 комплексах" были шуткой и "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".
Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил в эфире 24 Канала, что с военной точки зрения совершенно глупо перебрасывать пусковую установку и ракету "Орешник" в Беларусь. Ведь такая передислокация просто подарок для противоракетной системы НАТО и Европы.
Сколько "Арешников" уже размещено в Беларуси?
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что в его страну прибыл российский комплекс "Орешникприбыл российский комплекс "Арешник" и стал на боевое дежурство. Диктатор также предостерег от "любого агрессивного движения" в сторону белорусских границ.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина знает место размещения ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси. Эту информацию уже передали партнерам.
В сети также появлялась информация, что, мол, ракета из комплекса "Арешник" может долететь до Киева за почти 2 минуты. Эксперты Defense Express объяснили, что минимальная дальность поражения "Арешником" – 700 километров, поэтому по Киеву эта ракета из Беларуси попасть не может.