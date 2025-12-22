Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Александра Лукашенко, которые цитирует белорусское государственное агентство "Белта".

К теме Могут заставить Лукашенко, – обозреватель объяснил, какие планы Кремль имеет на Беларусь

Что сказал Лукашенко о количестве "Орешников", которое может получить Беларусь?

22 декабря после неформальной встречи глав государств-участников СНГ журналист поинтересовался у Александра Лукашенко, действительно ли Беларуси передали около десяти комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждалось с главой Кремля Владимиром Путиным.

Десяток – это будет максимум,

– ответил Лукашенко.

В "Белта" напомнили, что год назад Лукашенко, отвечая на вопрос о возможных поставках "Орешника", заявлял: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".

Впоследствии, в январе этого года, он отмечал, что слова о "10 комплексах" были шуткой и "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".

Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил в эфире 24 Канала, что с военной точки зрения совершенно глупо перебрасывать пусковую установку и ракету "Орешник" в Беларусь. Ведь такая передислокация просто подарок для противоракетной системы НАТО и Европы.

Сколько "Арешников" уже размещено в Беларуси?