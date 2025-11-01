Баллистическая ракета средней дальности "Арешник" имеет параметры, практически повторяющие советскую РСД-10 "Пионер". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defence Express.
Чем особенный вражеский ракетный комплекс "Орешник"?
На сегодня Россия изготовила только три такие ракеты: одну уже использовано, еще одну – уничтожено.
К слову, успешная спецоперация Сил обороны состоялась летом 2023 года на полигоне Капустин Яр и привела к уничтожению одной из этих ракет.
Ракетный комплекс базируется на шасси МЗКТ-79291, созданном для системы РС-26 "Рубеж", которую в России ранее позиционировали как "легкую" межконтинентальную ракету.
Предположительно, "Орешник" получил большую боевую мощность из-за использования двухступенчатой конструкции, подобной ракетам "Ярс" или "Тополь". По грузоподъемности (до 60 тонн) МЗКТ-79291 почти соответствует платформе МАЗ-547, на которой базировался "Пионер" (55 тонн).
Все это свидетельствует, что "Орешник" фактически является модифицированной версией старых советских разработок – с использованием первых двух ступеней межконтинентальной ракеты "Ярс", что, в свою очередь, происходит от комплекса "Темп-2С".
Обратите внимание! Уже в 2026 году страна-агрессор планирует увеличить производство "Орешника" до шести единиц.
По оценкам аналитиков, ракеты этого типа планируют разместить на территории Беларуси – об этом уже заявлял Александр Лукашенко и дерзко угрожал "бахнуть по Европе".
Радиус действия ракет "Орешник" / Изображение Defence Express
В случае запуска из района Минска, учитывая мобильность комплекса, в зоне поражения оказывается вся Европа, северная часть Африки и даже Аравийский полуостров. Речь идет именно о ракете средней дальности, которая дешевле и проще в производстве, чем ее межконтинентальные аналоги.
Угрожает ли "Орешник" Украине и Европе?
Президент Владимир Зеленский призвал европейские государства внимательно отнестись к возможной опасности, связанной с размещением ракетных комплексов в Беларуси до декабря 2025 года.
По его словам, производство этих ракет не ограничивается международными санкциями, что делает их потенциально опасным элементом российского вооружения.
Аналитики предполагают, что ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками. В то же время эксперты отмечают, что этот шаг скорее направлен на создание психологического давления на Европу и США, чем на непосредственную угрозу для Украины.