Данные о возможной дате поражения вражеского "Орешника", а также его местоположение обнародовали в телеграмм-канале "Крымский ветер", передает 24 Канал.

Когда удалось поразить российский "Арешник"?

Мониторинговая группа "Крымский ветер" определила вероятное местоположение комплекса "Арешник", который Силы обороны Украины уничтожили летом 2023 года.

Обратите внимание! О поражении этого комплекса на территории России проинформировал Владимир Зеленский во время брифинга 31 октября. Над операцией работали СБУ, ГУР и другие ведомства Сил обороны Украины.

По данным специалистов, 6 июня 2023 года на полигоне "Капустин Яр", в 8,5 километрах к северу от Ахтубинска в Астраханской области России, вспыхнул масштабный пожар со взрывами.

Пламя разгорелось в районе, где располагались склады авиационных средств поражения и оборудованные позиции с капонирами для запуска ракет.

Материалы, показывающие, где именно могло произойти поражение "Орешника" / "Крымский ветер"

Интересно! Тогда в открытом доступе в российском сегменте интернета даже появились фотографии пожара, однако впоследствии их удалили.

По предположениям экспертов, именно в этом месте в начале июня 2023 года был уничтожен российский экспериментальный мобильный наземный ракетный комплекс "Арешник".

Вражеский "Орешник": последние новости