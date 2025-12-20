По це в етері 24 Каналу зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, пояснивши, що "Орешник" – це балістична ракета, яка буквально виходить в космос і звідти, набираючи чималу швидкість, падає на ціль.

"Орешник" – штучний товар

Після падіння "Орешника" бойові частини ракети розходяться, аби, як пояснив Кузан, збільшити площу ураження. Він констатував, що це потужна зброя, але до колапсу вона не призведе. Шкоди критичного ураження, з його слів, ця ракета для жодного об'єкта в Європі не несе, бо в наявності мало її одиниць.

Це для нас зрозуміло, а от європейців вона може налякати. Це штучний товар, експериментальний зразок. Наші спецслужби знищили декілька таких в місці їх випробування в Капустиному Яру (тренувальний полігон),

– нагадав Кузан.

Зі слів голови Українського центру безпеки й співпраці, збити "Орешник" складно, бо це балістична зброя. Він пояснив, що одразу не можна поцілити на кожну її бойову частину.

Однак бачимо, що ізраїльські установки ППО, які для себе закупила Німеччина, є доволі ефективними. Є переконання, що вони зможуть уразити таку ракету ще до того, як вона розчепить свої боєприпаси, відділить їх,

– зазначив Кузан.

Він підсумував, що сьогодні є засоби протидії російському "Орешнику", але такі системи є дорогими. Кузан вважає, що Путін, говорячи про такий вид зброї, націлена впливати на суспільство, зокрема Європу, психологічно, лякаючи її.

До відома! "Орешник" – це балістична ракета з дальністю ураження – до 5500 кілометрів. Ця зброя може нести ядерний боєзаряд. Вага бойової частини дорівнює 1500 кілограмів. Вона має 6 бойових моноблоків, кожен з яких розділяється.

Що про "Орешник" кажуть інші експерти?