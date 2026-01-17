Комендантська година не скасовується. Але з'являються необхідні винятки для людей, передає 24 Канал із посиланням на главу МВА Тимура Ткаченка.

Які зміни у комендантській годині в Києві?

Відтепер у період комендантської години кияни зможуть пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту Незламності або додому. Це дозволить людям:

вночі дістатися додому, зокрема з поїзда, що прибув із запізненням;

у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу;

Пункти Незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв'язок, воду й гарячий чай.

Водночас патрулювання міста посилюється. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним – військово-обліковий документ.

Нові правила комендантської години у Києві / Фото МВА

Що цьому передувало?