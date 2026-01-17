Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Тимура Ткаченко.

Какие изменения в комендантском часе в Киеве?

Отныне в период комендантского часа киевляне смогут пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться в Пункт Несокрушимости или домой. Это позволит людям:

ночью добраться домой, в частности с поезда, прибывшего с опозданием;

в любое время найти тепло, свет и помощь;

Пункты Незламности отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

В то же время патрулирование города усиливается. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ.

Новые правила комендантского часа в Киеве / Фото МВА

Что этому предшествовало?