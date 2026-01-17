Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Тимура Ткаченко.
Какие изменения в комендантском часе в Киеве?
Отныне в период комендантского часа киевляне смогут пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться в Пункт Несокрушимости или домой. Это позволит людям:
- ночью добраться домой, в частности с поезда, прибывшего с опозданием;
- в любое время найти тепло, свет и помощь;
Пункты Незламности отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.
В то же время патрулирование города усиливается. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ.
Новые правила комендантского часа в Киеве / Фото МВА
Что этому предшествовало?
- 14 января Владимир Зеленский анонсировал введение чрезвычайного положения в энергетике.
- Правительство разрешило людям свободно перемещаться по улицам ночью.
- Дома с электроотоплением в Киеве получили статус критической инфраструктуры. Их не будут обесточивать по графику, за исключением аварийных отключений.