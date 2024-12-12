Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, що Росії для продовження війни ефективніше було б застосовувати балістику та аеробалістику, зокрема "Кинджали" й "Онікси".

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Росії бракує технологій

Жмайло висловив думку, що сьогодні Росія не спроможна масово виробляти "Орешники", бо їй бракує технологій. Тому що ті радянські розробки, які росіяни використовують, частково виготовлялися українськими конструкторськими бюро (в період СРСР), а своїх фахівців в країні-агресорці не вистачає.

Всі розмови про те, що буцімто на Росію не діє дипломатичний тиск, зокрема від США, це не так. Тиск на Росію діє. В заяві Путіна бачимо послаблення його ядерних погроз. Ставка на цю зброю – це лише продовження російських ІПСО,

– наголосив Жмайло.

До відома! В ГУР МО повідомили, що Росія спроможна виготовляти до 25 балістичних ракет середньої дальності щорічно.

Підвищення ставок, ймовірність повторного удару "Орешником"

Удар "Орешником" по Україні 21 листопада, зі слів виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, ніяких переваг Росії не приніс.

Україна ж навпаки, посилює свою обороноздатність, отримавши від Заходу дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії. Жмайло впевнений, що нова президентська адміністрація в США цей дозвіл скасовувати не стане.

Тому Путіну доводиться робити постійно певні кроки для підвищення ставок. Він як поганий гравець у покер, в якого немає козирів, тому він їх просто вигадує. Ймовірно, що ми будемо спостерігати надалі показове переміщення одиниць цієї зброї до Білорусі, її розгортання,

– спрогнозував Жмайло.

Мета таких дій з боку Росії одна – посіяти страх та паніку в українському суспільстві, щоб воно тиснуло на вище військово-політичне керівництво щодо припинення вогню за будь-яких умов. Крім того, своїми залякуваннями Кремль хоче чинити тиск на європейських партнерів України, аби зруйнувати коаліцію та знизити підтримку України з боку союзників.

Я не впевнений, що росіяни найближчим часом наважаться повторно застосувати дослідні зразки цієї зброї, тому що ті випробування, які вони проводили, були не дуже успішними. Якщо уявити, що цей "Кедр"/"Орешник" не долетить, то це принесе прямо протилежний ефект іміджу Росії,

– впевнений Жмайло.

Однак, з його слів, українцям не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Жмайло припустив, що Росія затихла, бо готується до масового удару по Україні – ракетно-бомбового. Згідно з його даними, у росіян є запас на 3 – 4 такі масовані атаки.