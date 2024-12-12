Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, что России для продолжения войны эффективнее было бы применять баллистику и аэробаллистику, в частности "Кинжалы" и "Ониксы".

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России не хватает технологий

Жмайло высказал мнение, что сегодня Россия не способна массово производить "Орешники", потому что ей не хватает технологий. Потому что те советские разработки, которые россияне используют, частично изготавливались украинскими конструкторскими бюро (в период СССР), а своих специалистов в стране-агрессоре не хватает.

Все разговоры о том, что якобы на Россию не действует дипломатическое давление, в частности от США, это не так. Давление на Россию действует. В заявлении Путина видим ослабление его ядерных угроз. Ставка на это оружие – это лишь продолжение российских ИПСО,

– подчеркнул Жмайло.

К сведению! В ГУР МО сообщили, что Россия способна производить до 25 баллистических ракет средней дальности ежегодно.

Повышение ставок, вероятность повторного удара "Орешником"

Удар "Орешником" по Украине 21 ноября, по словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, никаких преимуществ России не принес.

Украина же наоборот, усиливает свою обороноспособность, получив от Запада разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России. Жмайло уверен, что новая президентская администрация в США это разрешение отменять не станет.

Поэтому Путину приходится делать постоянно определенные шаги для повышения ставок. Он как плохой игрок в покер, у которого нет козырей, поэтому он их просто придумывает. Вероятно, что мы будем наблюдать в дальнейшем показательное перемещение единиц этого оружия в Беларусь, его развертывания,

– спрогнозировал Жмайло.

Цель таких действий со стороны России одна – посеять страх и панику в украинском обществе, чтобы оно давило на высшее военно-политическое руководство о прекращении огня при любых условиях. Кроме того, своими запугиваниями Кремль хочет оказать давление на европейских партнеров Украины, чтобы разрушить коалицию и снизить поддержку Украины со стороны союзников.

Я не уверен, что россияне в ближайшее время решатся повторно применить опытные образцы этого оружия, потому что те испытания, которые они проводили, были не очень успешными. Если представить, что этот "Кедр"/"Орешник" не долетит, то это принесет прямо противоположный эффект имиджу России,

– уверен Жмайло.

Однако, по его словам, украинцам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Жмайло предположил, что Россия затихла, потому что готовится к массовому удару по Украине – ракетно-бомбовому. Согласно его данным, у россиян есть запас на 3 – 4 такие массированные атаки.