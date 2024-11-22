24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. По его данным, Байден ранее опасался потенциального втягивания НАТО в конфликт с государством, обладающим ядерным оружием.

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Как Украине сообщили об использовании оружия США

Джо Байден принял решение о разрешении бить по территории России американским оружием после того, как:

к российской войне против Украины присоединилась Северная Корея,

на президентских выборах победил республиканец Дональда Трампа, который неоднократно критиковал поддержку Киева нынешней администрацией.

Информацию о смягчении условий США передали Украине во время разговора 12 ноября между министром обороны Ллойдом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым,

– сообщил источник, знакомый с переговорами.

Кроме того, высокопоставленный чиновник США рассказал, что 13 ноября госсекретарь Энтони Блинкен в Брюсселе проинформировал об этом решении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, европейских чиновников и своего украинского коллегу Андрея Сибигу.

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Стоит заметить, что Владимир Зеленский после публикаций в СМИ о разрешении бить американским оружием по России, заявил, что ракеты скажут сами за себя.