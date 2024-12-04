Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Бабель", которое получило соответствующую информацию в ответ на запрос в ГУР МО.
К теме Не только "Орешник": какие российские ракеты, способны нести ядерный заряд
Какое количество "Орешников" и "Рубежей" может делать Россия за год
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что Россия может запускать баллистические ракеты средней дальности только с двух полигонов.
Речь идет о 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне минобороны России "Капустин Яр", что в Астраханской области России, и 1-й Государственный испытательный космодром "Плесецк" в Архангельской области.
В украинской разведке также отметили, что, учитывая опыт изготовления межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности в год.
К слову, в издании The Moscow Times рассказали, что на самом деле запуск "Орешника" по Украине был лишь масштабной пропагандистской кампанией по запугиванию Украины и западных государств. Освещение этой атаки в СМИ было тщательно спланировано с участием российских официальных лиц, военнослужащих, разведывательных служб и PR-экспертов Кремля.
Путин угрожал нанести серии ударов по Украине "Орешником"
- Владимир Путин 28 ноября заявлял, что Генштаб и Минобороны России "подбирают цели" для ударов ракетами "Орешник". По словам российского диктатора, это могут быть "центры принятия решений" в Киеве.
- По словам Путина, в России якобы есть несколько "Орешников", которые готовы к применению. Глава Кремля также говорил, что Россия якобы начала серийное производство "Орешника".
- Стоит отметить, что российская армия била ракетой, которую характеризует как "Орешник", по Украине только один раз. Это был обстрел Днепра 21 ноября. С тех пор было несколько воздушных тревог связанных с опасностью запуска межконтинентальной или баллистической ракеты средней дальности.
- Именно в тот же день Путин заявил, что это была ракета типа "Орешник", которую запустили по Украине в рамках эксперимента. По словам российского диктатора, целью удара был военно-промышленный объект в Днепре, и цель была "успешно поражена".