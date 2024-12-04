Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Бабель", которое получило соответствующую информацию в ответ на запрос в ГУР МО.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что Россия может запускать баллистические ракеты средней дальности только с двух полигонов.

Речь идет о 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне минобороны России "Капустин Яр", что в Астраханской области России, и 1-й Государственный испытательный космодром "Плесецк" в Архангельской области.

В украинской разведке также отметили, что, учитывая опыт изготовления межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности в год.

К слову, в издании The Moscow Times рассказали, что на самом деле запуск "Орешника" по Украине был лишь масштабной пропагандистской кампанией по запугиванию Украины и западных государств. Освещение этой атаки в СМИ было тщательно спланировано с участием российских официальных лиц, военнослужащих, разведывательных служб и PR-экспертов Кремля.

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