Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Moscow Times. Свой "Орешник" россияне запустили 21 ноября.

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Зачем Россия на самом деле ударила по Украине "Орешником"

Президент России Владимир Путин заявил, что его военные обстреляли город Днепр с "Орешника" якобы в ответ на обстрел Киевом территории России дальнобойным оружием американского и британского производства.

Однако четверо российских чиновников, на условиях анонимности, рассказали журналистам, что удар "Орешником" и его дальнейшее освещение в СМИ были тщательно спланированы с участием официальных лиц, военнослужащих, разведывательных служб и PR-экспертов Кремля.

Результатом этого стала пропагандистская кампания, направленная на преувеличение возможностей российского военно-промышленного комплекса и мощности нового оружия.

Это шоу, которое было устроено и представлено публике. Оно состояло из нескольких этапов. Основными из них были собственно удар "Орешником", распространение кадров в соцсетях и их освещение в иностранных СМИ,

– сказал другой российский чиновник.

В кампании приняли участие пресс-секретарь МИД России Мария Захарова и Алексей Громов, высокопоставленный чиновник Кремля, который контролирует Министерство иностранных дел, пресс-службы, а также программу новостей и сюжеты государственного российского телевидения.

Сообщается, что именно Громов позвонил Захаровой во время брифинга с журналистами в режиме громкой связи и запретил ей комментировать "удар баллистической ракетой по военному заводу в Днепре".

Кульминация кампании наступила, когда Путин угрожал ударом по "центрам принятия решений" в Киеве с помощью "Орешника" на саммите ОДКБ.

Неужели ядерные угрозы России больше не действуют

В материале указано, что угрозы Кремля применить ядерное оружие, которые там умело использовали годами для запугивания европейских политиков, уже не так эффективны на западных лидеров, как прежде. Поэтому кремлевские технологи рекомендовали развернуть вокруг Орешника масштабную пиар-кампанию.

Однако у России нет значительных запасов систем "Орешник", и сам Путин признал, что удар по Днепру был тестовым.

Бывший российский инженер обороны на условиях анонимности отметил, что реально на серийное производство "Орешника" понадобятся годы, учитывая бюрократическую неэффективность и отставание инноваций, которыми страдает российский оборонный сектор.

"Разработка даже относительно простых проектов, не связанных с ракетами, может длиться от пяти до семи лет", – сказал инженер.

Он также предположил, что применение экспериментального оружия в реальном боевом сценарии, скорее всего, направлено на влияние на общественное мнение россиян, чем на демонстрацию новых военных возможностей.