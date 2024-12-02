После этого Кремль получил серьезную реакцию от союзников Украины, но в основном не публичную. Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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"Я считаю, что на данный момент применение ядерного оружия является чрезвычайно маловероятным. Потому что после использования так называемого "Орешника" было якобы запугивание Украины и наших союзников. Но это запугивание уже вызвало очень серьезную реакцию, не публичную", – сказал он.

По мнению генерала армии, разные страны, в частности, США, Великобритания, Франция, Китай, Турция и так далее, могли жестко объяснить Путину, что это будет переходом на новую стадию мировой конфронтации ядерной войны, и это приведет к уничтожению человечества.

Путин реагирует только одним способом

Как отметил Николай Маломуж, Путин рассчитывал, что применение ракеты "Орешник" по Днепру – это очень удачный шаг, однако это совсем не так. Мир понял, что кремлевский диктатор может готовить такие удары. Члены ядерного клуба предупреждают, что также будут принимать меры по сдерживанию, но не указывают, каким образом.

Надо реагировать на эту риторику, объединять усилия и мощно давить на Путина не способом предупреждений, а способом развертывания сил и средств сдерживания, включая ядерный, нацеленный на Россию. Зная Путина, он только на это реагирует. Реальные обратные военные действия – это тот формат, который сегодня должен стоять во главе. Путин предупреждается о таких последствиях для себя,

– подчеркнул он.

Даже если вероятность применения Россией ядерного оружия является низкой, нужно готовиться к этому. На Западе могут проводить инструктажи для Украины, как действовать в таком случае. Готовность должна быть, ведь это дает перспективы и выжить, и нейтрализовать последствия.