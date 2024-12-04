Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Бабель", який отримало відповідну інформацію у відповідь на запит до ГУР МО.

До теми Не тільки "Орешник": які російські ракети, здатні нести ядерний заряд

Які кількість "Орешників" та "Рубежів" може робити Росія за рік

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підкреслили, що Росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів.

Мовиться про 4-й Державний центральний міжвидовий полігон міноборони Росії "Капустин Яр", що в Астраханській області Росії, та 1-й Державний випробувальний космодром "Плесецьк" в Архангельській області.

В українській розвідці також наголосили, що, зважаючи на досвід виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік.

До слова, у виданні The Moscow Times розповіли, що насправді запуск "Орешника" по Україні було лише масштабною пропагандистською кампанією із залякування України та західних держав. Висвітлення цієї атаки в ЗМІ було ретельно сплановано за участю російських офіційних осіб, військовослужбовців, розвідувальних служб і PR-експертів Кремля.

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