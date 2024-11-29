Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, заметив, что, вероятно, ракета "Орешник" происходит из семейства ракет "Тополь". В России пытаются модернизировать те комплексы, которые уже давно находятся на вооружении.

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Что известно о "Орешнике"

Как отметил Мусиенко, Путин снова разгоняет миф об "уникальном" оружии. Ранее такое же было с ракетами "Кинжал" и "Циркон". И все они были перехвачены с помощью ЗРК Patriot.

Есть другой момент. В России задерживают и преследуют разработчиков различного оружия. Там уже есть реальные приговоры тем, кто завышал технические показатели. Но Путин снова становится на те же грабли. Он достает "козырь" и говорит, что "Орешник" таки точно не имеет аналогов в мире,

– сказал Мусиенко.

В своих заявлениях Путин неоднократно противоречил сам себе и фактически запутался в угрозах. Была информация только об испытаниях "Орешника". А уже через некоторое время его сразу ставят на вооружение. После этого сразу идет уже традиционная комбинированная ракетная атака с крылатыми ракетами и беспилотниками.

Нельзя исключать, что Путин еще несколько раз использует ракету "Орешник". Но вряд ли такие удары будут массовым явлением.

Путин тянет время. Он пытается угрожать и держать всех в напряжении из-за "чудо-оружия". Это тоже вариант давления на США, чтобы они садились за переговоры и снимали это "напряжение",

– подчеркнул Мусиенко.

Напомним, недавно Путин рассказывал, что снова ударит "Орешником" по Украине. На этот раз он угрожал ударить по Киеву.