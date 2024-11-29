Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що, ймовірно, ракета "Орешник" походить з сімейства ракет "Тополь". В Росії намагаються модернізувати ті комплекси, які вже давно перебувають на озброєнні.

Дивіться також Як атакують міжконтинентальні балістичні ракети, скільки їх є в Росії і чи можуть нести ядерку

Що відомо про "Орешник"

Як наголосив Мусієнко, Путін знову розганяє міф про "унікальну" зброю. Раніше таке саме було з ракетами "Кинджал" та "Циркон". І всі вони були перехоплені за допомогою ЗРК Patriot.

Є інший момент. В Росії затримують та переслідують розробників різної зброї. Там вже є реальні вироки тим, хто завищував технічні показники. Але Путін знову стає на ті самі граблі. Він дістає "козир" і каже, що "Орешник" таки точно не має аналогів у світі,

– сказав Мусієнко.

У своїх заявах Путін неодноразово суперечив сам собі та фактично заплутався в погрозах. Була інформація лише про випробування "Орешника". А вже через якийсь час його одразу ставлять на озброєння. Після цього одразу йде вже традиційна комбінована ракетна атака з крилатими ракетами та безпілотниками.

Не можна відкидати, що Путін ще кілька разів використає ракету "Орешник". Але навряд чи такі удари будуть масовим явищем.

Путін тягне час. Він намагається погрожувати та тримати усіх в напрузі через "диво-зброю". Це теж варіант тиску на США, аби вони сідали за переговори та знімали цю "напругу",

– підкреслив Мусієнко.

Нагадаємо, нещодавно Путін розповідав, що знову вдарить "Орешником" по Україні. Цього разу він погрожував вдарити по Києву.