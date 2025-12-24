Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.
Что известно о вероятном разговоре между США и Путиным?
Президент рассказал, что на днях состоялась встреча с украинской делегацией, в которую входили министр обороны Рустем Умеров и генерал Андрей Гнатов.
После этого американская сторона также провела переговоры с российским представителем Кириллом Дмитриевым, во время которых, по словам Зеленского, все подробно объяснили, продемонстрировали и передали.
Не знаю, в каком формате будет у них дальше разговор. Может, с Путиным. Наверное, будет завтра (среда – 24 Канал),
– добавил он.
Президент добавил, что украинская сторона ожидает получить всю информацию вечером среды.
На каком этапе мирные переговоры?
Президент Зеленский недавно сообщил о существовании рамочного документа, разработанного совместно Украиной, США, Европой и Россией.
Этот 20-пунктный план определяет основные принципы прекращения войны, в частности полный вывод российских войск из Сумской и других областей страны.
План касается и наиболее дискуссионных вопросов. В рамках мирного соглашения, в частности, Украина предлагает Соединенным Штатам совместный контроль над ЗАЭС на паритетных началах – 50 на 50.
Впрочем, по информации Bloomberg, Россия намерена кардинально переделать этот мирный план, инициированный США и Украиной, и рассматривает его только как предварительный проект.
Среди ключевых требований Москвы – предоставление гарантий нерасширения НАТО на восток, нейтральный статус Украины относительно вступления в ЕС, жесткие ограничения на размер Вооруженных сил Украины и полная отмена западных санкций.