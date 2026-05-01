Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши, що Мерц допомагає Путіну в досягненні його цілей, прямо кажучи, що навіть до 2028 року Україна членом ЄС навряд чи стане, не говорячи вже про членство в НАТО.

Слова Мерца демотивують Україну і Європу

Колишній міністр закордонних справ України наголосив на тому, що попри те, що Німеччина допомагає в обороноздатності нашої держави, такі заяви від її лідера дуже демотивують не лише українців, а і європейців.

Мене обурила заява Мерца. Те, що він сказав – це неприпустимі речі. Путін за це йому мовчки подякував,

– озвучив Огризко.

На заяву Мерца відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він озвучив, що той не сказав щось особливе, і наголосив, що український президент Зеленський сам допускає, що для завершення війни Україна ймовірно буде змушена віддати певну територію.

Однак Зеленський, відповідаючи на слова Мерца про можливі територіальні поступки, відкинув такий сценарій, підкресливши, що це лише посилить апетити Росії щодо Європи. Президент України звернувся до європейців і наголосив, що якщо закрити очі на окупацію Росії українських земель, то це стане небезпечним прецедентом і нестиме загрозу для їхньої безпеки.

Чому ЄС не бачить нині Україну в своєму складі?

Політолог Вадим Денисенко пояснив, що країни ЄС, зокрема Німеччина і Франція, аналізують внутрішню готовність України стати членом Європейського Союзу, зокрема мовиться про пакет реформ, які наша держава ще має втілити. Це важлива вимога, яку Україна повинна виконати, без цього процес вступу не відбуватиметься швидко. Він наголосив, що на думку Європи нині існує низка пунктів, за якими Україна поки що не готова стати повноцінним членом Євросоюзу.

Як варто розцінювати слова Мерца?

На думку політолога Володимира Фесенка, Україні слід спокійно сприймати слова німецького канцлера. Адже очевидно, що поки триває війна, наша держава не буде прийнята до Євросоюзу. Однак він вбачає, що в України у цьому питанні є "поле" для маневру. Він зауважив на тому, що варто правильно інтерпретувати заяву Мерца щодо територіальних поступок. Зі слів політолога, той ймовірно мав на увазі фактичну "відмову" від своїх земель, а не юридичну, припинення бойових дій на нинішній лінії розмежування.