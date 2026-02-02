Про таке поінформували в пресслужбі батальйону 2 лютого. Успішне знищення техніки зафіксували на відео.
Дивіться також Роблять КАБи і несуть тисячі смертей: ГУР розкрило, хто виробляє модулі УМПК для Росії
Що відомо про операцію українських бійців?
Ураження російської важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" сталося у Бєлгородській області Росії.
Зауважимо, ТОС-1А - один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, створена для знищення укріплень і живої сили термобаричними боєприпасами.
Тепер ця "машина смерті" – купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV,
– наголосили в батальйоні.
Ураження "Солцепьока": дивіться відео