Йдеться про збиття БпЛА Merlin‑VR, вартість якого сягає 300 тисяч доларів. Про це повідомила 12 бригада спецпризначення "Азов".

Як вдалось збити російські Merlin‑VR?

За допомогою FPV-дронів українським військовим вдається збивати цілі у 400 разів дорожчі за них. У результаті однієї з таких операцій бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян.

Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів. За цим критерієм їх прирівняли до БМП або протимінної бронемашини.

Як розповіли захисники, це один із найдорожчих і найтехнологічніших безпілотників у арсеналі російської армії. Він призначений для високоточної повітряної розвідки.

В якийсь момент залетіло невідоме крило. Нестандартна висота для тієї місцевості. Дуже акуратно себе поводило. Вже після того, як побачили його, зрозуміли, що це був саме Merlin,

– розповіли бійці "Азову".

