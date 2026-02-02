Йдеться про збиття БпЛА Merlin‑VR, вартість якого сягає 300 тисяч доларів. Про це повідомила 12 бригада спецпризначення "Азов".
Як вдалось збити російські Merlin‑VR?
За допомогою FPV-дронів українським військовим вдається збивати цілі у 400 разів дорожчі за них. У результаті однієї з таких операцій бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян.
Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів. За цим критерієм їх прирівняли до БМП або протимінної бронемашини.
Збиття ворожих БпЛА за допомогою FPV-дронів: дивіться відео
Як розповіли захисники, це один із найдорожчих і найтехнологічніших безпілотників у арсеналі російської армії. Він призначений для високоточної повітряної розвідки.
В якийсь момент залетіло невідоме крило. Нестандартна висота для тієї місцевості. Дуже акуратно себе поводило. Вже після того, як побачили його, зрозуміли, що це був саме Merlin,
– розповіли бійці "Азову".
Нещодавні втрати Росії на війні
Під Покровськом українські військові знищили російську ДРГ. Перед цим росіяни взяли в полон чотирьох бійців ЗСУ, які згодом вибрались завдяки аеророзвідці та ударам FPV-дронів.
Нещодавно російські війська вперше у 2026 році здійснили механізований наступ із двома бронемашинами. Атаку зупинили FPV-дронами та артилерією, а десантників ліквідували у стрілецькому бою.
Загалом за добу 1 лютого Росія втратила 850 військових, а також 2 танки, 1 бойову броньовану машину та 25 артсистем.