Політолог Вадим Денисенко пояснив 24 Каналу, що існує два фактори, які можуть змусити Путіна до переговорів, проте робити конкретні прогнози щодо перемир'я поки передчасно.

Дивіться також: Пєсков заявив про нові контакти Росії та США щодо мирної угоди за дорученням Путіна

Що може наблизити перемир’я з Росією?

Перший фактор впливу – страх, але наразі ані Трамп, ані Сі Цзіньпін не готові об'єднатися для тиску, а сам Путін розуміє, що США не можуть швидко завдати фатальних ударів по Росії. Другий – зняття санкцій і хоча б частково повернення до великої геополітики.

"Якщо Путін не отримає бажаного, йому немає сенсу підписувати будь-яку угоду. Тому найближчим часом очікувати підписання – це такий самий міф, як і розвал російської економіки", – пояснив Денисенко.

Навесні ситуація може змінитися через запланований візит Трампа до Китаю у квітні, що потенційно може вплинути на готовність Путіна до переговорів.

У мене є гіпотеза, що візит Еммануеля Макрона до Москви орієнтовно 7 – 8 лютого може стосуватися саме цих питань. Треба спостерігати за розвитком подій, і тоді можна буде говорити, чи отримаємо перемир'я. Поки що рано робити прогнози,

– сказав Денисенко.

Що відомо про реакцію Кремля на мирний план?