Професор американістики Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу припустив, що для Путіна відкривається критичне "вікно" на найближчі місяці. Він пояснив, чому саме до наступної весни Москва намагатиметься посилювати тиск.

Скільки ще Росія здатна фінансувати війну?

Лукас зазначив, що російська економіка вже працює в умовах постійного тиску. Доходи від нафти й газу суттєво скоротилися, економічне зростання фактично зупинилося, а реальний рівень інфляції, за непрямими оцінками, сягнув 20 – 25%. У низці регіонів з'являється дефіцит ресурсів, а фінансування соціальних і військових зобов'язань ускладнюється.

Економіка Росії перебуває під серйозним тиском, але не варто очікувати, що вона просто раптово обвалиться і це автоматично зупинить війну,

– пояснив Лукас.

Він наголосив, що проблема полягає не в миттєвому колапсі, а в поступовому виснаженні ресурсів. У міру зростання дефіциту Росії стає дедалі важче підтримувати фінансування армії, техніки та воєнної логістики, особливо в умовах санкцій і ударів у глиб її території.

Саме поєднання санкцій і українських ударів по тилових об'єктах стискає лещата навколо Москви,

– зазначив професор.

Лукас звернув увагу, що нинішній етап війни є часово обмеженим для Кремля. За його словами, російське керівництво усвідомлює, що ресурси не безмежні, тому намагається діяти агресивніше вже зараз.

Ми говоримо про критичне вікно приблизно у шість місяців. Путіну потрібно зламати Україну до наступної весни. Якщо цього не станеться, постане питання, чи зможе він далі вести війну з погляду людей, техніки та фінансів,

– сказав він.

Росія посилюватиме атаки, зокрема по енергетичній інфраструктурі, і намагатиметься тиснути на фронті, навіть якщо це не приносить стратегічного прориву. Така тактика має компенсувати втрату часу й ресурсів, а також створити ілюзію сили.

Професор наголосив, що попри всі труднощі Україна зберігає ключове – стійкість держави та суспільства. Саме це, за його словами, не дозволило Росії реалізувати початкові плани і залишається головним чинником опору.

Стійкість українського народу неможливо порівняти ні з чим, я не бачив нічого подібного у моєму житті,

– підсумував Лукас.

Він підкреслив, що за майже чотири роки повномасштабної війни Україна не зламалася, уряд продовжує працювати, а суспільство чинить опір навіть за умов постійного тиску. Це робить російські розрахунки дедалі ризикованішими й менш передбачуваними.

