Затем Зеленский отдельно встретится с Трампом в воскресенье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что известно о встречах лидеров на выходных?

Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров проведут телефонную конференцию в субботу, 27 декабря. Они обсудят ход мирных переговоров.

Отдельно Зеленский встретится с Трампом в воскресенье. На встрече он господствует обсудить "график" прекращения войны и гарантии безопасности, в частности их временные рамки.

США предлагают оборонный пакт на 15 лет с возможностью пролонгации, однако Украина хотела бы увеличить начальный срок соглашения.

