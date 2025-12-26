Затем Зеленский отдельно встретится с Трампом в воскресенье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что известно о встречах лидеров на выходных?
Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров проведут телефонную конференцию в субботу, 27 декабря. Они обсудят ход мирных переговоров.
Отдельно Зеленский встретится с Трампом в воскресенье. На встрече он господствует обсудить "график" прекращения войны и гарантии безопасности, в частности их временные рамки.
США предлагают оборонный пакт на 15 лет с возможностью пролонгации, однако Украина хотела бы увеличить начальный срок соглашения.
Зеленский заявил, что может вынести план Трампа на референдум
Президент Зеленский заявил, что готов вынести план Трампа на референдум, если Россия согласится на прекращение огня на 60 дней.
Он отметил, что это произойдет, если плане останутся болезненные пункты об уступках территориями.