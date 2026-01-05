Про це повідомляє 24 Канал. Операцію США у Венесуелі розкритикував постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.
Як Росія прокоментувала операцію США у Венесуелі?
Небензя каже, що Росія засуджує "акт міжнародної агресії США щодо Венесуели. Він зазначив, що розбій щодо Мадуро "став передвісником повернення в епоху безправ'я".
Постпред Росії цинічно наголосив: не можна допустити, щоб США утвердилися в ролі міжнародного судді. "Для злочину, який США скоїли в Каракасі, немає і не може бути виправдань", – сказав росіянин.
Росія закликала США негайно звільнити нібито "законно обраного президента" Мадуро та його дружину. Василь Небензя цинічно заявив, що будь-які суперечності між Венесуелою та США повинні вирішуватися шляхом діалогу.
Росія порушує права людини: що відомо?
Нагадаємо, у 2023 році Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, станом на 4 грудня 2023 року Офіс Управління Верховного комісара з прав людини Фолькера Тюрка зафіксував і підтвердив понад 10 000 смертей серед цивільного населення внаслідок війни з лютого 2022 року, зокрема, понад 560 дітей.
Крім того, голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази щодо факту тортур, які вчиняли росіяни на окупованих територіях. Він наголосив, що катування були масштабними й систематичними.