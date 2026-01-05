Про це повідомляє 24 Канал. Операцію США у Венесуелі розкритикував постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Як Росія прокоментувала операцію США у Венесуелі?

Небензя каже, що Росія засуджує "акт міжнародної агресії США щодо Венесуели. Він зазначив, що розбій щодо Мадуро "став передвісником повернення в епоху безправ'я".

Постпред Росії цинічно наголосив: не можна допустити, щоб США утвердилися в ролі міжнародного судді. "Для злочину, який США скоїли в Каракасі, немає і не може бути виправдань", – сказав росіянин.

Росія закликала США негайно звільнити нібито "законно обраного президента" Мадуро та його дружину. Василь Небензя цинічно заявив, що будь-які суперечності між Венесуелою та США повинні вирішуватися шляхом діалогу.

Росія порушує права людини: що відомо?