Кому в России грозит нехватка средств?

Об этом предупредил депутат Госдумы и член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Moscow Times.

По словам депутата, положение молодых людей может ухудшиться из-за планов пересмотра стоимости пенсионных баллов. В частности Гаврилов заявил о проблемах всей пенсионной системы.

Дело в том, что формула страховой пенсии построена таким образом, что итоговая сумма напрямую зависит от стоимости одного пенсионного коэффициента.

Сейчас он индексируется и растет, что позволяет хотя бы частично компенсировать инфляцию. Если же этот параметр будет снижен или заморожен, то пенсии миллионов граждан фактически будут урезаны, даже если формально слово "сокращение" никто не произнесет,

– пояснил Сергей Гаврилов.

Это приведет к:

снижению выплат; уменьшению размера пенсий с каждым годом.

В результате это грозит резким падению уровня жизни пожилых россиян.

В частности последствия будут ощущаться десятилетиями: поколение, которое сегодня только начинает трудовую деятельность, рискует выйти на пенсию с выплатами, что не покрывающими даже базовых расходов. Гаврилов отметил, что на фоне мер поддержки для отдельных льготных категорий ситуация с пенсиями для остальных граждан фактически находится в стагнации, что создает риск разделения общества на "привилегированных" и всех остальных.

Интересно! По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в августе составил 23 520 рублей. Согласно результатам опроса SuperJob от 8 октября, россияне в среднем считают достойным уровень пенсионного дохода на уровне 49,8 тысячи рублей в месяц.

Что происходит с российской экономикой?

В России максимально отрицают проблемы с экономикой. Об этом пишет Reuters.

Российские власти говорят, что страна имеет стабильные поставки бензина на внутренний рынок. Якобы баланс между производством и потреблением поддерживается.

В Москве говорят, что экономика намеренно замедляется, чтобы предотвратить "перегрева" и что ни одна внешняя сила никогда не сможет заставить Россию изменить курс.

