Что происходит с выплатами в России?
Кроме того, на ситуацию влияет и рост расходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Сейчас цены изменились следующим образом:
- Марий Эл – с 3 миллионов рублей (31,6 тысячи долларов) до 800 тысяч рублей (8,4 тысячи долларов);
- Чувашия – с 2,5 миллиона рублей (26,3 тысячи долларов) до 800 тысяч рублей (8,4 тысячи долларов);
- Самарская область – с 3,6 миллиона рублей (37,9 тысячи долларов) до 400 тысяч рублей (4,2 тысячи долларов).
Также сокращения фиксируются в Янао, Нижегородской области и Башкортостане. А в Санкт-Петербурге "губернаторскую" размером выплату 1,6 миллиона рублей (16,8 тысячи долларов) вообще отменена постановлением задним числом.
Тенденция свидетельствует об исчерпании ресурсов региональных бюджетов на фоне войны и роста расходов. Пропагандистские обещания "высоких подъемных" заменяются давлением и штрафами – денег меньше, принуждения больше,
– объяснили в Центре противодействия дезинформации.
Целью Кремля остается удержать темп войны, даже ценой полного подрыва доверия к власти внутри страны.
Заметьте! А урезание, задержки и "отмены задним числом" демонстрируют, что экономическая цена агрессии становится неподъемной для регионов.
Что происходит в регионах на фоне дефицита бюджетов?
В некоторых российских регионах готовятся повышать налоги. Также власти хотят уменьшить налоговые льготы.
И это все происходит из-за дефицита местных бюджетов. Об этом пишет Moscow Times.
Как отметили в российской власти, в текущих условиях ключевой задачей является повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация внутренних процессов.
Как еще на Россию влияют проблемы с местными бюджетами?
- Дефицит местных бюджетов в России очень бьет по регионам. В частности некоторые населенные пункты страдают из-за нехватки еды, проблемы с транспортом и отсутствие медицинского персонала.
- Местные власти объясняют это довольно просто. Денег у правительства нет, потому что происходит война против Украины.